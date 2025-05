Ricerca, Chiaradia (UniRoma): "Con premio Ibsa Foundation Fellowship torno in Italia"

“Sono molto lieta di ricevere questo premio che mi ha permesso di tornare in Italia a fare ricerca”. Sono le parole di Ilaria Chiaradia, ricercatrice dipartimento biologia e biotecnologia Charles Darwin Sapienza università di Roma che ha ricevuto una delle 6 borse di studio assegnate dalla l’Ibsa Foundation Fellowship 2024 per il progetto in ambito fertilità/urologia. Il progetto di Chiaradia è incentrato sugli effetti di alcol, caffeina e tabacco sullo sviluppo cerebrale del feto durante la gestazione.