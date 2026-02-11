circle x black
Cerca nel sito
 

Ricerca, Gandolfo (Sirm): "Più donne nelle Steam, oggi sono solo il 36%"

11 febbraio 2026 | 15.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Nelle Steam solo il 36% è donna e appena il 24% di chi si occupa di Intelligenza artificiale è donna, un dato molto basso. Lo dicono i dati Unesco". Così Nicoletta Gandolfo, presidente nazionale Sirm (Società italiana di radiologia medica e interventistica), in occasione dell'incontro organizzato a Milano per celebrare la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, da Sirm (Società italiana di radiologia medica e interventistica) e Commissione Dei (Diversità, equità e inclusione), in collaborazione con Fondazione Bracco.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Futuro nazionale, Sasso: "Noi interlocutore serio per il centrodestra" - Video
Pistoia Capitale del Libro, Guerri: “Motore culturale della Toscana”
Territorio, Pichetto: "Con sistema di monitoraggio Sim fotografia della situazione reale" - Video
Milano Cortina, oggi il SuperG con Paris e Franzoni - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Constantini-Mosaner: "Medaglia pesantissima, abbiamo lavorato di squadra" - Video
Milano Cortina, staffetta mista short track d'oro: i festeggiamenti per il trionfo azzurro - Video
Milano Cortina, Sighel: "Traguardo all'indietro per tifosi, nessuno sbeffeggiamento ad avversari" - Video
Milano Cortina, Gios: "Medaglia short-track strepitosa, grazie al lavoro di squadra" - Video
Luca Argentero: “Ecco come mi sono trasformato per 'Motorvalley'” - Video
Milano Cortina, prima giornata senza podio per gli azzurri: le videonews dalla nostra inviata
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza