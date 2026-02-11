Ricerca, Gandolfo (Sirm): "Più donne nelle Steam, oggi sono solo il 36%"

"Nelle Steam solo il 36% è donna e appena il 24% di chi si occupa di Intelligenza artificiale è donna, un dato molto basso. Lo dicono i dati Unesco". Così Nicoletta Gandolfo, presidente nazionale Sirm (Società italiana di radiologia medica e interventistica), in occasione dell'incontro organizzato a Milano per celebrare la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, da Sirm (Società italiana di radiologia medica e interventistica) e Commissione Dei (Diversità, equità e inclusione), in collaborazione con Fondazione Bracco.