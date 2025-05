“Abbiamo battuto il nostro record con ben 259 progetti da oltre 45 paesi. Con il progetto abbiamo la possibilità di elargire 6 fellowship di 32 mila euro ciascuno in 5 aree scientifiche rivolte a giovani ricercatori under 40”. Così Silvia Misiti, direttrice Ibsa Foundation per la ricerca scientifica, in occasione delle premiazioni dell’edizione 2024 delle Ibsa Foundation Fellowship 2024, nel corso dell’evento ‘Ricerca, giovani e futuro: l’impegno di Ibsa Foundation per la scienza’, a Milano.