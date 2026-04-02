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Ricerca: oncoematologo Locatelli, 'Con Car-T risposte terapeutiche su malattie oncologiche e autoimmuni'

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02 aprile 2026 | 15.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Siamo riusciti ad attivare le terapie Car-T, cellule del sistema immunitario modificate per essere reindirizzate su un bersaglio specifico, nell'ambito dei tumori solidi, delle neoplasie del sistema nervoso centrale, di leucemie acute, per le quali non vi erano prodotti commercialmente disponibili, e anche nell'ambito delle malattie autoimmuni, ottenendo, in quest'ultimo setting, un vero e proprio riassetto del sistema immunitario". Così Franco Locatelli, direttore del dipartimento di Onco-ematologia e terapia cellulare e genica dell'Irccs ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, intervenendo all'evento conclusivo della fase Pnrr del Centro nazionale per lo sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a Rna.

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