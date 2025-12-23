circle x black
Cerca nel sito
 

Ricerca, Sla: il Natale solidale 2025 di Aisla raccoglie 480 mila euro per il Centro clinico NeMo

23 dicembre 2025 | 13.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La campagna Natale solidale 2025 di Aisla raccoglie 480 mila euro, che saranno interamente destinati a progetti innovativi presso il Centro clinico NeMo. L'importante traguardo raggiunto dalla raccolta fondi, realizzata con il sostegno di partner storici come Galbusera, Caffarel e Lindt, è stato annunciato al Christmas party organizzato dall'associazione a Milano, dove si è conclusa la campagna partita il 20 novembre a Roma. La serata ha coniugato tecnologia, cucina d'autore e impegno sociale con Davide Rafanelli per protagonista: il presidente di SlaFood, malato di Sla, è infatti autore dell'opera d'arte creata attraverso l'attività cerebrale durante un assaggio guidato dei piatti degli chef Roberto Carcangiu, Matteo Cunsolo, Cristian Benvenuto e Fabio Zanetello. L'opera è la dimostrazione concreta che il corpo può fermarsi, ma la mente continua a creare.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Manovra: "Il Senato approva". Ma Giorgetti discute con Romeo in aula e poi esce - Video
Manovra, la protesta dell'opposizione in Senato: cartelli e opuscoli in Aula - Video
Signorini denuncia Corona, l'arrivo dell'ex re dei paparazzi in procura - Video
News to go
Viminale: "Massima attenzione a sicurezza di eventi e mercatini nelle festività natalizie"
News to go
Natale da record per il settore aereo
Milano-Cortina, Brignone: "Non so cosa riuscirò a fare, ce la sto mettendo tutta" - Video
News to go
Natale 2025, il 41% preferisce regali "fisici": i dati
News to go
Disturbo cognitivo lieve: il 10% evolve in demenza in due anni
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza