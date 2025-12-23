Ricerca, Sla: il Natale solidale 2025 di Aisla raccoglie 480 mila euro per il Centro clinico NeMo

La campagna Natale solidale 2025 di Aisla raccoglie 480 mila euro, che saranno interamente destinati a progetti innovativi presso il Centro clinico NeMo. L'importante traguardo raggiunto dalla raccolta fondi, realizzata con il sostegno di partner storici come Galbusera, Caffarel e Lindt, è stato annunciato al Christmas party organizzato dall'associazione a Milano, dove si è conclusa la campagna partita il 20 novembre a Roma. La serata ha coniugato tecnologia, cucina d'autore e impegno sociale con Davide Rafanelli per protagonista: il presidente di SlaFood, malato di Sla, è infatti autore dell'opera d'arte creata attraverso l'attività cerebrale durante un assaggio guidato dei piatti degli chef Roberto Carcangiu, Matteo Cunsolo, Cristian Benvenuto e Fabio Zanetello. L'opera è la dimostrazione concreta che il corpo può fermarsi, ma la mente continua a creare.