circle x black
Cerca nel sito
 

Ron live in Piazza Mastai a Roma per l'Aisla: "Importante sensibilizzare"

"Vado appena posso a trovare degli amici che la Sla ce l'hanno, bisogna esserci"

Ron live in Piazza Mastai a Roma per l'Aisla:
20 novembre 2025 | 19.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Da tanti anni seguo Aisla, ma non solo: vado appena posso a trovare degli amici che la Sla ce l'hanno. Per me è veramente farsi sentire, esserci, è importante sensibilizzare". A dirlo all'Adnkronos è Ron, intervistato in occasione dell'evento in programma stasera nella sede dell'agenzia Adnkronos in Piazza Mastai in cui musica e solidarietà tornano a unirsi, dal titolo La Promessa 2025 di Aisla, dedicato all'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica.

Ron, testimonial ufficiale di Aisla Onlus, è molto sensibile alla tematica dopo aver perso un carissimo amico proprio a causa della Sla. Stasera, in un palco allestito in Piazza Mastai, canterà cinque dei più grandi successi del suo repertorio: 'Vorrei incontrarti fra cent'anni', 'Anima', 'Una città per cantare', 'Almeno pensami' e 'Piazza grande'.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ron ron aisla ron concerti ultime notizie musica aisla onlus ultime notizie salute
Vedi anche
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video
Firmato il nuovo contratto di medici e sanitari - Video
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza