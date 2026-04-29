Salus tv n° 17 del 29 aprile 2026

In questo numero: Miastenia gravis, al Fuorisalone l'installazione immersiva A.I.R. Lucattini (psicoanalista), 10% neomamme soffre di depressione post partum, importante capirlo e intervenire subito Successo di Remed in Italia. Il progetto di Novo Nordisk raggiunge altre città 1 alimento su 2 contiene residui di pesticidi pericolosi per salute umana e ambiente, con punte del 70% nella frutta. Petizione di Grenpeace Italia per chiederne lo stop A seguire lo Speciale Salus tv dal titolo: Sfida Ictus 2030: con il nuovo Action Plan nazionale l'Italia punta su Ia ed equità per cure più sostenibili e per concludere la 9° puntata della Serie "Libertà visiva. Un nuovo modo di vedere il mondo": Lenti Icl e chirurgia meno invasiva. Firenze capitale della vista al 3° World keratoconus congress