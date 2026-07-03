Salus tv n° 26 del 1 luglio 2026

In questo numero: Demenza e ictus, parte in Italia uno studio sulla prevenzione integrata in 21 centri Tumori: progressi decisivi grazie all'immunoterapia Vulvodinia: ne soffrono 5 mln di italiane: al via la campagna che rompe il silenzio Con 'Pazienti in Agorà' Sda Bocconi e Novartis insieme per cure più vicine a tutti Curati mille pazienti da 75 Paesi grazie al progetto San Bartolomeo Francesco Sofi nuovo presidente della Sinu, la Società italiana di nutrizione umana 'Da Quore a Cuore', la campagna di Novartis per rafforzare la prevenzione cardiovascolare secondaria A Milano il punto su test genomici e percorsi di cura nel carcinoma mammario Al via primo Patient Navigator Digitale basato sull'ai per l'ascolto dei bisogni dei pazienti 'Buono a sapersi' di Isvi per una comunicazione chiara su salumi e salute A seguire lo Speciale Salus tv dal titolo: Distrofia facio scapolo-omerale, la rigenerazione muscolare non sembra più un'utopia e per concludere la10° puntata della Serie "Libertà visiva. Un nuovo modo di vedere il mondo" dal titolo: Lenti Icl, l'alternativa al laser per la correzione dei difetti visivi più complessi