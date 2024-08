Salus tv n. 34 del 21 agosto 2024

In questo numero: Il dermatologo Paro Vidolin, 'social utili per informazione medica e scientifica a giovani e anziani' Bradicinesia, rigidità e tremore hanno dinamiche neurali diverse, ricerca apre a nuove cure Parkinson Altroconsumo, diete vegana e vegetariana più sostenibili di mediterranea Piovella della Soi, ‘correggere la miopia da adolescenti per evitare problemi da adulti’ A seguire lo Speciale Salus Tv dal titolo: La salute è più lontana che mai. I Risultati del 2° Rapporto dell’Osservatorio salute benessere e resilienza