Salus tv n° 40 dell'8 ottobre 2025

09 ottobre 2025 | 14.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In questo numero: Premio Nobel per la Medicina a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per scoperte su tolleranza immunologica periferica Anni per la diagnosi di dolore cronico, un vodcast per facilitare il percorso Continua fino a metà ottobre l'indagine on line di "Women in reer", dedicata a pazienti con malattie rare e loro caregiver Hiv, A Roma incontro sull'importanza delle terapie long-acting Blood cancer summit, un incontro per migliorare la gestione delle malattie del sangue E ancora Da Movi importanti novità per la gestione del Diabete di tipo 1 Testo unico della Farmaceutica, presentati contenuti e iter del Ddl delega A Milano l'incontro sulle infezioni fungine invasive, tra sfide e nuove opportunità terapeutiche Mese prevenzione dentale, salute orale è anche qualità della vita Studio Upo, 'necessità di efficientare lo scambio di informazioni tra Aifa e Regioni' XI settimana del Benessere sessuale: fantasie, tradimenti e disfunzioni sessuali degli italiani nell'ultima indagine della Fiss - MIO Roma capofila delle iniziative per Giornata nazionale Sla 2025

