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Salus tv n° 41 del 14 ottobre 2026

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19 ottobre 2026 | 12.45
Redazione Adnkronos
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In questo numero: Fenilchetonuria, 'screening neonatale evita danni neurologici ma serve continuità assistenziale' A Roma Welfair 2026: sfide e opportunità per il futuro del Ssn Radiologia, si rinnovata collaborazione tra medici Sirm e tecnici Tumore del seno e rischio recidive: conoscere non basta, serve più dialogo nelle decisioni di cura Lucattini (psicoanalista): "Nei giovani comportamenti violenti da disturbo dello sviluppo bio-psico-sociale. Serve educazione a cittadinanza digitale e forte collaborazione scuola famiglia" Epatocarcinoma avanzato, con regime Stride 17% pazienti vivi a 6 anni Oftalmologia, Ntc festeggia 10 anni e guarda al futuro: 50 milioni di euro per la ricerca Milano ospiterà Esmo 2028, il congresso europeo di oncologia Rsv, Aifa approva anticorpo monoclonale che protegge dal virus respiratorio sinciziale Sma, nuova formulazione in compresse apre all'indipendenza Tumore della prostata per 485mila italiani, la 'Carta delle Domande' aiuta il dialogo Tumori, a Roma la III edizione di Officina #Metastabile per un Pdta nazionale uniforme

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