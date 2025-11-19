Salus tv n° 46 del 19 novembre 2025

In questo numero: Ancora un successo Welfair 2025 - la fiera del fare sanità, assegnato il primo premio per la comunicazione "Tessere salute" Violenza di genere: Novartis, 'screening gratuiti in 5 centri della rete Dire per avvicinare donne a salute' Al Senato un incontro per realizzare indagine conoscitiva su stato rete nazionale Alzheimer Obesità, arriva in Italia l'idrogel che favorisce il senso di sazietà precoce Talassemia, impatto clinico e prospettive terapeutiche al media tutorial di Avanzanite Bioscience E ancora Fumo: al Senato l'incontro 'Prevenire i tumori, proteggere la salute' Lavoro, Unindustria e università Campus Bio-Medico esplorano il futuro del capitale umano nell'era Ia A Genova il 46° Congresso nazionale Sifo Nuove Linee guida Iss grande traguardo per gestione terapeutica ipoparatiroidismo Al 20° Forum risk management in sanità fari puntati sull'innovazione La sfida del Servizio sanitario nazionale: presa in carico del paziente cronico, al centro del 57° Congresso Sumai