circle x black
Cerca nel sito
 

salus tv n° 51 del 24 dicembre 2025

24 dicembre 2025 | 08.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In questo numero: Fantini (Igi -Ibd): "nutrizione clinica fondamentale per gestione Mici" Lucattini (psicoanalista): "festività natalizie luce simbolica che entra nelle nostre vite e ci permette di stare meglio Ortopedia, al Campus bio - medico ricerca scientifica e formazione avanzata per i futuri specialisti E ancora Fanelli (Haleon), 'impegnati in sviluppo soluzioni per invecchiamento in salute' Per le feste natalizie i regali solidali di Greenpeace che accendono una luce di speranza sul pianeta, in un'ottica "One Health" A seguire lo Speciale Salus tv dal titolo: Influenza Aviaria la prossima pandemia? L'analisi di 3 esperti: 'rischio per uomo ancora basso, ma diffusione senza precedenti'

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Oro, nuovo record storico: superati i 4.400 dollari l'oncia
News to go
Ciclone invernale sull'Italia, settimana di Natale con maltempo e neve
Manovra: "Il Senato approva". Ma Giorgetti discute con Romeo in aula e poi esce - Video
Manovra, la protesta dell'opposizione in Senato: cartelli e opuscoli in Aula - Video
Signorini denuncia Corona, l'arrivo dell'ex re dei paparazzi in procura - Video
News to go
Viminale: "Massima attenzione a sicurezza di eventi e mercatini nelle festività natalizie"
News to go
Natale da record per il settore aereo
Milano-Cortina, Brignone: "Non so cosa riuscirò a fare, ce la sto mettendo tutta" - Video
News to go
Natale 2025, il 41% preferisce regali "fisici": i dati
News to go
Disturbo cognitivo lieve: il 10% evolve in demenza in due anni
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza