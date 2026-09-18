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Salut tv n° 37 del 15 settembre 2026

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18 settembre 2026 | 13.39
Redazione Adnkronos
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In questo numero: Al via il vodcast 'IntimaMente Noi', per aiutare le donne a conoscere e tutelare il proprio benessere intimo Alimentazione: Programma Academy, 'prevenzione e capacità di fare rete al centro della formazione dei futuri pediatri' Tumore rinofaringeo: l'Italia davanti alla sfida di una patologia rara ma complessa Etica e atto medico, a Montecitorio un incontro sulla necessità di definire un ruolo centrale per Ssn Buzzetti (Sid) dopo la vittoria di Zvedev a Us Open: "Diabete tipo 1 non deve fermare vita". L'appello alla politica Lmc: da Novartis il tracker digitale che aiuta i pazienti a dialogare con l'ematologo Il sistema salute del futuro passa da innovazione, territorio e collaborazione Tumori, Dlbcl: disponibile e rimborsato in Italia nuovo trattamento glofitamab-GemOx in seconda linea

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