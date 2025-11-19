Salute: Agostiniani (Sip), 'ogni anno senza smartphone è guadagnato in benessere'

"La raccomandazione è di introdurre il più tardi possibile gli smartphone nella vita dei giovani. Se volessimo indicare una soglia, direi intorno ai 14 anni, ma ogni anno in più senza smartphone è un anno guadagnato in termini di salute". Lo ha detto all'Adnkronos Salute il presidente della Società italiana di pediatria (Sip), Rino Agostiniani, agli Stati generali della Pediatria 2025 organizzati in Senato dalla Sip su iniziativa del senatore Marco Meloni, in occasione della Giornata mondiale del bambino e dell'adolescente, dedicata al tema 'Il bambino digitale'.