Salute: al 55° Congresso Sin Merck presenta nuovo vodcast 'Mille Storie'

Cinque video interviste documentaristiche, realizzate in cinque diverse città italiane, che in 15 minuti raccontano il dialogo tra un paziente e un neurologo, dove attraverso le loro conversazioni emergono esperienze, paure e obiettivi, offrendo una riflessione autentica su temi come genitorialità, relazioni, carriera, studio e sport. E' la sintesi del nuovo vodcast realizzato da Merck Italia con i patrocini dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) e della Società Italiana di Neurologia (SIN), dal titolo 'Mille Storie', realizzato al fine di raccontare la sclerosi multipla attraverso le voci di chi la vive ogni giorno e presentato in occasione del 55° Congresso della Società Italiana di Neurologia (SIN).