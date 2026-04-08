Salute: Balsamo (Zambon), 'Mr Parkinson tra strumenti per aiutare associazioni e pazienti'

"Abbiamo voluto aggiungere un nuovo tassello del nostro impegno al fianco di Fondazione Limpe per il Parkinson Ets e della Confederazione Parkinson Italia, con uno strumento insolito, che è il racconto noir. Riteniamo che iniziative di awareness, capaci di parlare al grande pubblico di temi complessi, siano tra le leve, assieme all'innovazione scientifica, per migliorare la vita dei pazienti". Così Rossella Balsamo, Medical affairs & regulatory Zambon Italia e Svizzera, presentando il racconto noir 'Sulle tracce di Mr Parkinson', pubblicato in occasione della Giornata mondiale della malattia neurodegenerativa.