Salute: Candido (Amd), ‘diabete per 4,5 mln italiani, 1 mln non sa di averlo’

“In Italia ci sono 4,5 milioni di persone con il diabete (il 7% della popolazione), un dato destinato a salire. In Italia le stime prevedono un aumento al 9-10% della prevalenza nel 2040. Non solo. Per ogni 2 persone con diabete ce n'è almeno una terza che non sa di averlo: quindi abbiamo circa 1 milione di persone con diabete non diagnosticato”. Lo ha detto Riccardo Candido, presidente Amd - Associazione medici diabetologi, intervenendo oggi a Roma alla conferenza stampa 'Diabete di tipo 2: investire in salute, tra accesso all'innovazione ed efficienza del Ssn, è la sfida per il futuro', promossa da Lilly per annunciare la rimborsabilità da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) di tirzepadite, il primo e fino ad oggi unico farmaco di una nuova classe terapeutica, agonista recettoriale di Gip e Glp-1.