circle x black
Cerca nel sito
 

Salute: Cervellini (Acn), 'guidare i figli online per trasformare i rischi in opportunità'

19 novembre 2025 | 14.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il bambino spesso utilizza il digitale senza sapere cosa c'è dietro allo schermo, con rischi significativi. Per questo dobbiamo accompagnarlo nell'esplorazione della rete come facciamo quando attraversa la strada. Partire dai banchi di scuola per creare una nuova cittadinanza digitale è essenziale, così da trasformare la tecnologia da rischio a opportunità di crescita per i nostri figli". Lo ha detto Marco Valerio Cervellini, della divisione formazione dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale (Acn) partecipando agli Stati generali della Pediatria 2025 sul tema 'Il bambino digitale', organizzati in Senato in occasione della Giornata mondiale del bambino e dell'adolescente, dalla Società Italiana di Pediatria su iniziativa del senatore Marco Meloni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Programmare insieme il futuro”
Stati generali salute Lazio, Schillaci: "Allenza con regioni per aumentare prevenzione" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo
Bove: "La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile" - Video
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza