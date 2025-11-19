Salute: Cervellini (Acn), 'guidare i figli online per trasformare i rischi in opportunità'

"Il bambino spesso utilizza il digitale senza sapere cosa c'è dietro allo schermo, con rischi significativi. Per questo dobbiamo accompagnarlo nell'esplorazione della rete come facciamo quando attraversa la strada. Partire dai banchi di scuola per creare una nuova cittadinanza digitale è essenziale, così da trasformare la tecnologia da rischio a opportunità di crescita per i nostri figli". Lo ha detto Marco Valerio Cervellini, della divisione formazione dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale (Acn) partecipando agli Stati generali della Pediatria 2025 sul tema 'Il bambino digitale', organizzati in Senato in occasione della Giornata mondiale del bambino e dell'adolescente, dalla Società Italiana di Pediatria su iniziativa del senatore Marco Meloni.