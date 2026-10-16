Salute, Ciocchetti (Fdi): "Case della comunità e Testo unico per garantire cure e farmaci a tutti"

"Stiamo portando avanti una profonda riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale. Il tema è garantire al paziente accoglienza, presa in carico e diagnosi precoce. Le Case della comunità rappresentano una svolta, insieme a un'organizzazione integrata tra ospedale e territorio, per intervenire nel più breve tempo possibile e curare meglio" ha detto Luciano Ciocchetti, vicepresidente della XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati al convegno promosso da da Apmarr Aps Ets presso il Ministero della Salute.