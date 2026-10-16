Salute, Clerici (Amcli): "In 45-90 minuti identifichiamo microrganismi e resistenze agli antibiotici"

"La diagnostica microbiologica è fondamentale per individuare tempestivamente eventuali infezioni nei pazienti fragili. Oggi le tecnologie permettono di identificare il microrganismo e i suoi profili di resistenza in tempi che vanno dai 45 minuti a un'ora e mezza." Lo ha detto Pierangelo Clerici, presidente dell'associazione Microbiologi Clinici Italiani, durante l'evento "Proteggere il futuro delle cure reumatologiche: dati, equità di accesso e nuove vulnerabilità dei pazienti reumatologici", promosso da Apmarr Aps Ets, con il patrocinio del Ministero della Salute, a Roma.