circle x black
Cerca nel sito
 
ISSN 2465-1923

Salute, Clerici (Amcli): "In 45-90 minuti identifichiamo microrganismi e resistenze agli antibiotici"

Segui Adnkronos su Google
16 ottobre 2026 | 14.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"La diagnostica microbiologica è fondamentale per individuare tempestivamente eventuali infezioni nei pazienti fragili. Oggi le tecnologie permettono di identificare il microrganismo e i suoi profili di resistenza in tempi che vanno dai 45 minuti a un'ora e mezza." Lo ha detto Pierangelo Clerici, presidente dell'associazione Microbiologi Clinici Italiani, durante l'evento "Proteggere il futuro delle cure reumatologiche: dati, equità di accesso e nuove vulnerabilità dei pazienti reumatologici", promosso da Apmarr Aps Ets, con il patrocinio del Ministero della Salute, a Roma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
"Si sente il capro espiatorio di Trump?", il silenzio di Zelensky diventa un siparietto - Video
Tensione al Ghetto di Roma, Brigata ebraica insulta Anpi: "Fate schifo, vergogna" - Video
Milano, Salvini al Pirellone contestato dal Pd: "Pensa ai treni e agli aerei" - Video
Ue, il giorno di Zelensky al Consiglio europeo - Videonews dal nostro inviato
Protesta degli autotrasportatori in Sicilia - Videonews dalla nostra inviata
Sciopero autotrasportatori, le immagini dalla Calabria dei camion fermi in strada
Vasto incendio in un capannone industriale a Napoli, il video della densa coltre di fumo
Nuova Tesla Roadster, ecco il volo della supercar di Musk - Video
Sciopero della scuola, oggi le manifestazioni - Video
Festa del Cinema di Roma, De Rossi assente per impegni di campo: "Spero che l'Ostiamare vi entri nel cuore" - Video
Padova, Salvini: "No a tribunali islamici e moschea abusiva. Sharia incompatibile con Costituzione italiana" - Video
Il relitto più antico del mondo ha 4.700 anni: la scoperta nelle acque della Turchia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza