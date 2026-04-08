Salute: contro 'Mr. Parkinson' il movimento è l'alleato vincente delle cure

Un racconto noir che sensibilizza e informa su un 'nemico subdolo e invisibile', che solo in Italia riguarda 300 mila persone, e sulle strategie per gestirlo. E' 'Sulle tracce di Mister Parkinson', pubblicato in occasione della Giornata mondiale dedicata alla patologia dell'11 aprile e promosso dalla Confederazione Parkinson Italia, con il patrocinio della Fondazione Limpe per il Parkinson Ets e con il supporto non condizionante di Zambon. Il racconto investigativo si ispira alla storia di tre pazienti che, in una 'indagine di vita', arrivando a smascherare la patologia e a rivelare i punti deboli su cui agire: oltre ai farmaci, esercizio fisico e comunità.