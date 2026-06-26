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Salute: Danone Italia celebra i 60 anni nella giornata mondiale del microbioma

26 giugno 2026 | 17.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In occasione della Giornata mondiale del microbioma, il 27 giugno, e del 60esimo anniversario di Danone in Italia, l'azienda e l'Adi (Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica) hanno presentato il Premio 'Dieta, Microbiota e Salute'. L'iniziativa è rivolta a ricercatori e nutrizionisti per la miglior tesi o paper scientifico sul rapporto tra alimentazione e microbiota. Un progetto che rafforza la collaborazione tra impresa, comunità scientifica e accademia, con l'obiettivo di promuovere nuove conoscenze in ambito nutrizionale e valorizzare i giovani talenti della ricerca. L'iniziativa rappresenta un ulteriore tassello dell'impegno che Danone porta avanti da sessant'anni in Italia per promuovere la salute attraverso l'alimentazione.

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