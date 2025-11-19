Salute: Ferrara (Sip), 'uso eccessivo digitale in bimbi incide su psiche ed emozioni'

"Rinchiudersi e dedicarsi quasi totalmente al digitale può aumentare in maniera oggettiva l'isolamento sociale, impattando non solo sulla psiche ma anche sul comportamento, sulle emozioni e sui modi di fare". A lanciare l'allarme Pietro Ferrara, vicepresidente Sip, intervenuto agli Stati generali della Pediatria 2025, organizzati in Senato dalla Società italiana di pediatria, su iniziativa del senatore Marco Meloni, in occasione della Giornata mondiale del bambino e dell'adolescente, sul tema'Il bambino digitale'.