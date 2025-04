Salute, Gandolfo (Sirm): "Innovazione è anche responsabilità etica"

"Quando si parla di innovazione non bisogna solo pensare ai miglioramenti straordinari in termini di diagnosi precoce e di cure sempre più tempestive. La nostra società ha sempre avuto un'attenzione non solo all'innovazione e alla ricerca ma anche alla responsabilità in termini di etica, perché significa essere consapevoli della gestione di enormi dati, della sicurezza del paziente e degli operatori”. Lo ha detto Nicoletta Gandolfo, presidente Società italiana radiologia medica ed interventistica - Sirm, partecipando al nuovo appuntamento di Adnkronos Q&A 'Salute e sanità, il doppio binario', al Palazzo dell'Informazione, a Roma. Liste d’attesa, governance dei prodotti farmaceutici, Piano per l'antibiotico resistenza e innovazione i temi al centro dell’incontro.