Salute: Gemmato (MinSal), 'farmacie, mmg e pediatri colmino 'l'ultimo miglio' della sanità territoriale'

"C'è bisogno, in termini di sanità territoriale", di coprire l'ultima distanza, "quella che va dalla Casa di Comunità alla casa del cittadino. Questo spazio di esigenza di salute può e deve essere occupato dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dalle farmacie e dai farmacisti che, in forza di una pianta organica, sono presenti uniformemente sul territorio, dai comuni più piccoli, interni, montani e depressi fino al centro cittadino, con una elevata professionalità". Lo afferma il sottosegretario di Stato alla Salute, Marcello Gemmato, intervenendo oggi a Milano all'incontro "Farmacia e salute: prevenzione, innovazione e prossimità per il benessere delle comunità', organizzato da The European House Ambrosetti - Teha e Federfarma Lombardia con il patrocinio di Regione Lombardia e del Comune di Milano e il contributo non condizionante di Gsk, Leo Pharma, Msd e Teva.