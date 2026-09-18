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Brindisi, colpito da fulmine mentre pesca su scogli: morto un 70enne

La tragedia a Ostuni. Illeso l'amico, rimasto sotto shock

Brindisi, colpito da fulmine mentre pesca su scogli: morto un 70enne
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18 settembre 2026 | 20.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un 70enne, originario di Bari e residente a Ostuni, in provincia di Brindisi, è morto nel pomeriggio a Ostuni durante un improvviso temporale in cui un fulmine è caduto nel punto in cui si trovava con un amico a pescare. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte della Polizia del commissariato locale. Illeso l'amico, rimasto sotto shock. Il fulmine è caduto proprio dove si trovavano i due uomini e il 70enne è morto subito. Vani sono stati i soccorsi, allertati dall'amico. La causa della morte potrebbe essere stata proprio la folgorazione ma si sta accertando se possa essere stata fatale una caduta sugli scogli dopo che il fulmine si è abbattuto proprio dove la vittima si trovava.

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fulmine morte pescare temporale ostuni pescatore morto fulmine pescatore
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