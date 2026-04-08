Salute: Giornata Parkinson, paziente 'un ladro che entra senza farsi vedere e ruba il movimento'

"Il Parkinson è entrato nella mia vita in modo subdolo, come un ladro di appartamenti, senza farsi vedere. Ha iniziato 'appoggiandosi' sulla mia spalla destra, limitando i movimenti, poi è passato alla gamba destra, che ho iniziato a trascinare. Ho trascorso circa 2 anni alla ricerca della diagnosi. Oltre alle terapie, ho cominciato subito ad attivarmi con l'esercizio fisico, come consigliato da fisioterapisti e fisiatri, perché il movimento è importante". Lo ha detto Simona Salamina, una paziente dei 3 che hanno offerto la loro testimonianza per indagare su un 'infiltrato speciale' protagonista del racconto noir 'Sulle tracce di Mr Parkinson'. Il testo, promosso dalla Confederazione Parkinson Italia, con il patrocinio della Fondazione Limpe per il Parkinson Ets e il supporto non condizionante di Zambon, è dato pubblicato in occasione della Giornata mondiale del Parkinson dell'11 aprile.