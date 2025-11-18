circle x black
Salute: Giovannini (Asvis), 'Ambiente e alimentazione centrali per benessere'

18 novembre 2025 | 10.57
Redazione Adnkronos
"La salute è un elemento irrinunciabile di un benessere che dipende da altri elementi, come il clima. Come Asvis abbiamo avanzato una serie di proposte per mettere la salute al centro di tutte le politiche, anche quelle ambientali, economiche e sociali". Lo ha detto Enrico Giovannini, direttore scientifico di Asvis, l'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile,  commentando i risultati dell'indagine Eikon Sc alla "Social sustainability week: per progettare la sostenibilità sociale", a Palazzo dell'Informazione a Roma.

