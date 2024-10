Salute, Italia Longeva sottolinea importanza prevenzione vaccinale over 65 contro patologie respiratorie

Puntare i riflettori sull’importanza di dare maggiore rilievo alla prevenzione vaccinale a contrasto delle patologie respiratorie vaccino-prevenibili negli over 65 e nei fragili nell’ambito di piani e programmi a livello nazionale e regionale. E’ questo l’obiettivo del convegno ‘Prioritizzazione della prevenzione vaccinale contro le patologie respiratorie nell’anziano e nel fragile: esperti a confronto’, organizzato da Italia Longeva al Ministero della Salute a Roma. Tra le patologie in grado di mettere a serio rischio la salute della popolazione anziana ci sono infatti quelle respiratorie, come influenza, covid, polmonite pneumococcica e virus respiratorio sinciziale, tutte prevenibili grazie alla vaccinazione.