Salute: Laporta (Ispra), 'nostro contributo fondamentale in approccio One Health'

18 novembre 2025 | 16.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Salute e benessere sono una priorità sociale a cui imprese e istituzioni sono chiamate a dare risposte. Le risposte di Ispra sono quelle di un ente che - attraverso le attività di monitoraggio, verifica e controllo sulle matrici ambientali - dà un contributo fondamentale. L'approccio One Health, un approccio integrato tra salute umana, ambientale e animale, adottato dalla comunità scientifica, va proprio in questo senso e vede la salute non solo come un fatto legato alla medicina, ma come un elemento che fa parte di una visione integrata che coniuga anche il benessere". Sono le parole del presidente dell'Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, Stefano Laporta, intervenuto al panel 'One health: la salute integrata di persone, animali e ambiente', tenutosi in occasione della "Social sustainability week: per progettare la sostenibilità sociale", in svolgimento a Palazzo dell'Informazione a Roma. 

