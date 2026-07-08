Salute: Linoci (Fiao), 'dopo la legge su obesità ora servono azioni concrete'

"Sull'obesità infantile e giovanile oggi serve una sola cosa: azione. L'approvazione della legge che ha riconosciuto l'obesità come malattia cronica, multifattoriale e recidivante rappresenta un traguardo importante ma adesso è necessario attuarla per garantire un accesso equo alle cure a tutti i pazienti". Lo ha detto Eligio Linoci, presidente dell'associazione La Mattina dopo Aps e vicepresidente Fiao-Federazione italiana associazioni obesità, in occasione dell'ottavo Italian Barometer Obesity Forum, che si è svolto a Roma.