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Salute: malattie respiratorie, al Senato il convegno per migliorare prevenzione, diagnosi e cura

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24 settembre 2026 | 14.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La salute respiratoria è un diritto che deve essere tutelato prima ancora che la malattia si manifesti, attraverso prevenzione, diagnosi precoce, ricerca e accesso alle cure. È il tema al centro del convegno "Articolo 32: il diritto di respirare. Le sfide delle malattie respiratorie tra clinica e politiche sanitarie", promosso dal senatore Marco Scurria in occasione della Giornata mondiale del polmone del 25 settembre. Nel corso dell'evento, in Senato, esperti, clinici e associazioni pazienti hanno evidenziato l'importanza di intercettare i fattori di rischio e le patologie respiratorie già dall'infanzia e durante la gravidanza e la necessità di contrastare la sottodiagnosi e tradurre la ricerca in innovazione terapeutica.

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