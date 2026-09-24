Salute: malattie respiratorie, al Senato il convegno per migliorare prevenzione, diagnosi e cura

La salute respiratoria è un diritto che deve essere tutelato prima ancora che la malattia si manifesti, attraverso prevenzione, diagnosi precoce, ricerca e accesso alle cure. È il tema al centro del convegno "Articolo 32: il diritto di respirare. Le sfide delle malattie respiratorie tra clinica e politiche sanitarie", promosso dal senatore Marco Scurria in occasione della Giornata mondiale del polmone del 25 settembre. Nel corso dell'evento, in Senato, esperti, clinici e associazioni pazienti hanno evidenziato l'importanza di intercettare i fattori di rischio e le patologie respiratorie già dall'infanzia e durante la gravidanza e la necessità di contrastare la sottodiagnosi e tradurre la ricerca in innovazione terapeutica.