Salute, Mantuano (uniLink) al TEDx: "Longevità vivendo con ottimismo e passione"

"La possibilità offerta dalla Link Campus University di partecipare a un evento come il TEDx dimostri quanto siamo giovani dentro e vogliamo metterci alla prova ogni giorno, alla Link University, per portare questo messaggio: se viviamo con ottimismo, passione, curiosità e impegno, possiamo fare veramente la differenza nella nostra società”. Così, Elisabetta Mantuano, professoressa di Patologia e Immunologia presso la Link Campus University e delegata del rettore alla Ricerca, nel corso della prima edizione di TEDxLinkCampusUniversity, organizzato dall'Ateneo romano in collaborazione con Scai Comunicazione e Rome Future Week. Tema dell’evento è ForeverYoung, che invita a riconsiderare la longevità come uno stato mentale e uno stile di vita da promuovere da giovani.