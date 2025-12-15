Salute: Marino (Marilab), 'approccio olistico sinonimo di attenzione per paziente'

"Nei nostri centri i pazienti non trovano solo percorsi di diagnosi, cura e prevenzione basati su tecnologie avanzate e competenze consolidate, ma un ambiente pensato per favorire una condizione complessiva di benessere e fiducia. L'approccio olistico fa parte della nostra visione e si traduce nella volontà di prenderci cura delle persone non solo dal punto di vista fisico, ma anche emotivo e psicologico". Così Luca Marino, amministratore unico di Marilab, intervenendo alla convention di fine anno della società organizzata al Chiostro del Bramante, a Roma.