Salute mentale, Siracusano (Min. Salute): “Cervello organo su cui investire in ricerca e salute”

“Oggi quello che abbiamo capito, è che nel momento in cui parliamo di One Health o di One Mental Health, dove all'interno di questo c'è la salute mentale, il cervello rappresenta un aspetto fondamentale da proteggere, sul quale investire in ricerca e in salute”. Così, Alberto Siracusano, coordinatore del Tavolo tecnico per la Salute Mentale del Ministero della Salute e professore emerito di Psichiatria dell’università degli studi di Roma Tor Vergata, in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’Intergruppo Parlamentare “One Brain - per la tutela delle persone con disturbi mentali e neurologici”.