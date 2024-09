Salute, min. Schillaci: “Digitalizzazione può migliorare Ssn ed equità cure”

"Crediamo molto che la digitalizzazione possa migliorare il nostro Servizio sanitario nazionale e che possa rendere la salute un bene più fruibile a tutti. In tal senso, è uno strumento per avere una maggiore equità nelle cure. Stiamo investendo molto in questo e sono certo che avremo risultati positivi per la salute di tutti”. Così, Orazio Schillaci, ministro della Salute, in occasione del convegno organizzato dalla Fism, Federazione delle società medico-scientifiche italiane dedicato all’evoluzione della salute innescata dalla digitalizzazione e dall’intelligenza artificiale, al ministero della Salute.