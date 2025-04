Salute, nasce l’Osservatorio per calcolare quanto risparmia il SSN grazie a di uno stile di vita sano

La prevenzione resta la migliore chiave per rimanere in salute, tanto che si calcola che il Servizio sanitario nazionale potrebbe risparmiare fino a 1 miliardo di euro ogni anno con semplici azioni di contrasto a fenomeni come fumo, alcol, sedentarietà o cattiva alimentazione. È questo che il nuovo Osservatorio sull’Economia della Salute Pubblica, nato su iniziativa dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica di Roma, si pone l’obiettivo di studiare, monitorando le abitudini e gli stili di vita della popolazione italiana e infine valutarne l’impatto sulla spesa sanitaria nazionale.