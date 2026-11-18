"I pazienti con malattie renali, purtroppo, hanno un'alta incidenza di patologie cardiovascolari e di mortalità ad esse correlata. Abbiamo imparato che dobbiamo tenere il colesterolo Ldl ancora più basso di quanto pensavamo prima. I valori accettabili sono inferiori a 70mg/dl". Così Massimo Morosetti nefrologo e presidente Fir Ets - Fondazione italiana del rene, all'incontro con la stampa 'Colesterolo LDL, placca e rischio cardiovascolare: quanto ne sanno gli italiani?', organizzato oggi a Milano da Amgen.