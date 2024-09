Salute, neurologo Marra: "Oltre 1 milione di persone con demenza in Italia, la metà è Alzheimer”

"Gli ultimi dati ci dicono che in Italia abbiamo circa 1milione e 200mila persone affette da demenza, la metà con Alzheimer. Inoltre abbiamo circa 800 mila soggetti affetti da forme cliniche prodromiche di demenza che costituiscono la porta di ingresso a possibili quadri demenziali. Per questi pazienti è importante fare diagnosi precoce, identificare i fattori di rischio e iniziare trattamenti preventivi”. Lo ha detto Camillo Marra, presidente Sindem, associazione autonoma aderente alla Sin per le demenze, intervenendo all’evento promosso da Neopharmed Gentili, ‘Declino cognitivo e demenza: quanto ne sappiamo, cosa stiamo facendo e quale impatto sulla società e sul Servizio sanitario nazionale’.