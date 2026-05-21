Salute: nuove linee guida dislipidemie, 'abbassare e stabilizzare colesterolo'

Le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte globale, guidate dall'aterosclerosi (Ascvd) che, da sola, provoca l'85% dei decessi cardiaci a causa dell'accumulo silenzioso di colesterolo Ldl nelle arterie. Eppure, l'80% di queste morti premature è prevenibile contrastando i fattori di rischio. Una svolta arriva dalle nuove Linee Guida 2026 Acc/Aha/Multisociety sulle dislipidemie che pongono l'accento sul controllo delle fluttuazioni lipidiche. In questo contesto, lo studio V-Difference di Novartis evidenzia come l'aggiunta di inclisiran alla terapia ipolipemizzante standard non solo abbatte rapidamente il colesterolo 'cattivo', ma ne garantisca un controllo stabile e prolungato nel tempo.