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Salute: nuove linee guida dislipidemie, 'abbassare e stabilizzare colesterolo'

21 maggio 2026 | 08.11
Redazione Adnkronos
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Le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte globale, guidate dall'aterosclerosi (Ascvd) che, da sola, provoca l'85% dei decessi cardiaci a causa dell'accumulo silenzioso di colesterolo Ldl nelle arterie. Eppure, l'80% di queste morti premature è prevenibile contrastando i fattori di rischio. Una svolta arriva dalle nuove Linee Guida 2026 Acc/Aha/Multisociety sulle dislipidemie che pongono l'accento sul controllo delle fluttuazioni lipidiche. In questo contesto, lo studio V-Difference di Novartis evidenzia come l'aggiunta di inclisiran alla terapia ipolipemizzante standard non solo abbatte rapidamente il colesterolo 'cattivo', ma ne garantisca un controllo stabile e prolungato nel tempo.

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