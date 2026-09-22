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Salute, odontoiatra Bartolommei: "Tecnologia coinvolge adolescenti nel trattamento"

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22 settembre 2026 | 12.53
Redazione Adnkronos
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"Oggi la tecnologia ci mette a disposizione strumenti davvero innovativi che riescono a coinvolgere l'adolescente e renderlo parte attiva del trattamento". Partendo da questa riflessione, Lorenzo Bartolommei, odontoiatra e specialista in ortognatodonzia, è intervenuto all'evento "Il trattamento che vorresti per tuo figlio. E che offri ai tuoi pazienti", alla Vanvitelli di Napoli, spiegando come scansioni 3D, allineatori e monitoraggio da remoto stiano rendendo il percorso ortodontico più partecipato e vicino alla quotidianità dei ragazzi.

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