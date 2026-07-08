Salute: Olesen (Novo Nordisk), 'obesità per 6 milioni di italiani, alti tassi tra i piccoli'

"Se riuscissimo a sradicare l'obesità, un terzo del carico di malattia in Italia cesserebbe di esistere. Un terzo degli ospedali, un terzo dei medici, per non parlare di tutte le sofferenze individuali dei pazienti e delle famiglie che vivono con loro, che affrontano ogni singolo giorno della loro vita. In Italia abbiamo 6 milioni di adulti affetti da obesità, ma il vero problema è che qui si registra uno dei tassi più alti di obesità tra i bambini e gli adolescenti. Quella che è già una pandemia diventerà ancora più grave quando questi bambini e adolescenti cresceranno". Così Jens Pii Olesen, General Manager e Vice President Novo Nordisk Italia, in un videomessaggio inviato all'ottavo Italian Barometer Obesity Forum "Obesità in Italia 2026: dati, impatti, prospettive politico-sanitarie e legislative di intervento".