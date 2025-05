Salute, Pella (Fi): "Italia primo Paese al mondo a riconoscere l'obesità come malattia"

“Oggi è una giornata storica, siamo il primo Paese al mondo che riconosce l’obesità come malattia. Ringrazio la maggioranza che ha votato in maniera unanime la mia proposta di legge e mi auspico che possa diventare legge dello Stato prima dell’estate”. Così l’onorevole Roberto Pella, presidente dell’intergruppo parlamentare “Obesità, diabete e malattie croniche non trasmissibili”, ha commentato la votazione favorevole all’approvazione della proposta di legge da lui stesso presentata per la prevenzione e la cura dell'obesità.