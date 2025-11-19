circle x black
Salute: polizia di Stato, 'aiutare i bimbi a parlare di bullismo e cyberbullismo'

19 novembre 2025 | 14.01
Redazione Adnkronos
"I bambini tra gli 8-9 anni, che utilizzano precocemente i dispositivi tecnologici, possono essere coinvolti, passivamente o attivamente, in diversi reati. In particolare, nel caso di bullismo e cyberbullismo, il nostro compito è accompagnarli a raccontare ciò che accade e far capire loro che non devono mai tenere per sé episodi negativi o dolorosi". Così Barbara Strappato, primo dirigente della Polizia di Stato, intervenendo agli Stati generali della Pediatria 2025 sul tema 'Il bambino digitale', organizzati in Senato dalla Società italiana di pediatria (Sip), in occasione della Giornata mondiale del bambino e dell'adolescente.

