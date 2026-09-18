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Salute: Racca (Federfarma Lombardia), 'farmacia rappresenta il vero primo presidio del sistema sanitario regionale'

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18 settembre 2026 | 17.57
Redazione Adnkronos
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"In Lombardia sono sempre stati distribuiti tutti i farmaci e c'è sempre stata una grande attenzione alla prevenzione, a partire dallo screening per il tumore del colon-retto e ora con le vaccinazioni. Nella regione si erogano molti servizi in farmacia: dal Cup, alla scelta e revoca del medico, ma soprattutto si sta vicino al paziente fragile, al diabetico, al nefropatico e a tutte le persone che hanno più bisogno del nostro aiuto. Le 3.054 farmacie presenti sul territorio lombardo lavorano in connessione con i medici e con le strutture di Regione Lombardia per migliorare la salute dei cittadini". Lo ha detto Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, all'incontro - oggi a Milano - "Farmacia e salute: prevenzione, innovazione e prossimità per il benessere delle comunità', organizzato con The European House Ambrosetti, con il patrocinio di Regione Lombardia e del Comune di Milano e il contributo non condizionante di Gsk, Leo Pharma, Msd e Teva.

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