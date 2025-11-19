Salute: reumatologo Caporali (Sir), 'diagnosi e terapia precoci per controllare progressione malattia'

"Tenere sotto controllo le malattie reumatologiche è possibile se facciamo una diagnosi precoce e iniziamo precocemente i farmaci attivi che abbiamo a disposizione. Utili a questo scopo anche i controlli ripetuti e gli esami fatti fin dal primo giorno, così come gli esami diagnostici come la radiografia e l'ecografia articolare. Riuscire a controllare la progressione di malattia significa cercare di mandare i pazienti in una situazione di remissione, che tendenzialmente previene anche tutte le complicanze extra articolari". Sono le parole di Roberto Caporali, presidente eletto Sir - Società italiana di reumatologia, professore di Reumatologia presso l'università degli studi di Milano e direttore del dipartimento di Reumatologia dell'Asst Gaetano Pini-Cto, intervenendo oggi a Milano alla conferenza stampa di presentazione del Congresso Sir 2025, in svolgimento a Rimini dal 26 al 29 novembre.