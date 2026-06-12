Salute: Rogliani (Sip), "Innovazione tecnologica migliora condizione respiratoria"

"L'innovazione tecnologica è un aspetto rilevante nell'approccio alle condizioni respiratorie" e in questo contesto "la sostenibilità riguarda da vicino anche l'innovazione. È un tema di grande rilievo che parte dai dispositivi inalatori che utilizziamo nel trattamento dei pazienti, ma che include anche gli smart inhaler e la tecnologia applicata al monitoraggio clinico. Tutto questo aiuta a migliorare l'approccio terapeutico e, in ultima analisi, la salute respiratoria stessa". Sono le parole della presidente della Società italiana di pneumologia (Sip), Paola Rogliani, nel corso del convegno 'Respiriamo il futuro. Tecnologia e sostenibilità per la salute respiratoria', organizzato a Roma da Chiesi Italia per promuovere un dialogo sinergico tra le istituzioni e il mondo scientifico, con l'obiettivo di definire strategie sostenibili nella gestione delle patologie respiratorie croniche e per il futuro orientamento delle politiche sanitarie.