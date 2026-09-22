Salute: Rossetti (Aiv), 'associazione per accelerare riconoscimento nuove terapie vitiligine'

"Siamo una realtà abbastanza giovane, ma l'abbiamo creata perché riteniamo che sia il momento giusto: un'associazione può essere uno stimolo, anche nei confronti delle istituzioni, per semplificare e accelerare i percorsi di riconoscimento delle nuove terapie che stanno per entrare sul mercato". Così Davide Rossetti, presidente Aiv - Associazione italiana vitiligine, intervenendo a Milano all'incontro con la stampa 'Oltre la pelle: vitiligine e alopecia areata, le malattie invisibili che tutti vedono' organizzato da AbbVie. Recentemente la Commissione europea ha dato il via libera all'impiego di upadacitinib per il trattamento di vitiligine e alopecia.