Salute, Scala (Aipo): "Rete territorio-ospedale essenziale per valorizzare potenziale terapie Bpco"

"Se l'innovazione terapeutica in Bpco non viene inserita in una rete realmente interconnessa tra territorio e ospedale, non potrà esprimere tutto il potenziale dimostrato negli studi clinici". Così Raffaele Scala, Raffaele Scala, presidente Aipo - Associazione italiana pneumologi ospedalieri e direttore Uoc di Pneumologia e Utip all'ospedale San Donato di Arezzo, oggi alla Biblioteca del Senato all'incontro "Salute respiratoria in Italia e innovazione terapeutica. Verso una roadmap condivisa per asma grave, Bpco e poliposi nasale".