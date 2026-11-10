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Salute, Scala (Aipo): "Rete territorio-ospedale essenziale per valorizzare potenziale terapie Bpco"

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10 novembre 2026 | 18.14
Redazione Adnkronos
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"Se l'innovazione terapeutica in Bpco non viene inserita in una rete realmente interconnessa tra territorio e ospedale, non potrà esprimere tutto il potenziale dimostrato negli studi clinici". Così Raffaele Scala, Raffaele Scala, presidente Aipo - Associazione italiana pneumologi ospedalieri e direttore Uoc di Pneumologia e Utip all'ospedale San Donato di Arezzo, oggi alla Biblioteca del Senato all'incontro "Salute respiratoria in Italia e innovazione terapeutica. Verso una roadmap condivisa per asma grave, Bpco e poliposi nasale".

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